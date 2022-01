In Grey’s Anatomy 18 potrebbe non essere finita per Meredith Grey e Cormac Hayes. A dire il vero, per il pubblico quella storia non è mai iniziata, visto che la frequentazione tra i due medici è avvenuta off screen ed è stata solo accennata dalla protagonista in una chiacchierata col suo nuovo flirt, Nick Marsh (la new entry Scott Speedman).

A spiegarlo nella première di Grey’s Anatomy 18 è stata la stessa Meredith. I due si sarebbero visti per un periodo dopo la pandemia ma avrebbero interrotto la relazione a causa dei figli adolescenti di Hayes, poco inclini ad accettare che il padre avesse una nuova storia dopo la morte della madre, soprattutto in un momento di grandi squilibri emotivi patiti in seguito all’emergenza Covid.

Invece Grey’s Anatomy 18 potrebbe non aver esaurito quella trama fuori scena, ma riaprirla in futuro. Ad anticiparlo è l’attore Richard Flood, interprete di Hayes, che in un’intervista a Fanpage.it ha parlato di “un’evoluzione importante sul mio personaggio“. Secondo Flood, marito dell’attrice italiana Gabriella Pession, nei prossimi episodi accadranno “tante cose, alcune riguardano la sua vita personale, il suo futuro” e ci saranno diverse “sorprese in arrivo, questo è sicuro“.

In futuro Grey’s Anatomy 18 potrebbe dunque esplorare ulteriormente il rapporto tra Meredith Grey e Cormac Hayes, dopo la battuta d’arresto che i due hanno subìto a causa dei conflitti familiari del chirurgo pediatrico. Una storia d’amore tra i due è ancora verosimile, nonostante la nuova storia della dottoressa con Marsh, secondo quanto dichiarato da Flood a Fanpage.it.

È una possibilità. Sono rapporti complicati, sono due persone adulte. Spesso il problema è la tempistica. Cormac lo dice, perché hanno un legame forte nel lavoro ma non sappiamo se questo evolverà in qualche cosa. Hanno ancora qualche chance, staremo a vedere.

Non è chiaro quali episodi di Grey’s Anatomy 18 saranno incentrati su questa possibile evoluzione romantica tra Grey ed Hayes, ma certamente bisognerà attendere la seconda parte di stagione, che riprenderà dal finale invernale di cui peraltro il personaggio di Flood è stato grande protagonista insieme a Owen Hunt.

