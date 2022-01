Arriva al cinema a febbraio Ghiaccio di Fabrizio Moro. Per l’artista romano si tratta del primo film, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche della penisola subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 nella categoria dei Campioni.

Ghiaccio sarà infatti al cinema dal 7 al 9 febbraio. Dall’1 al 5 febbraio invece Fabrizio Moro sarà impegnato al Teatro Ariston di Sanremo per il Festival della Canzone Italiana dove presenterà il nuovo singolo inedito dal titolo Sei Tu.

Il co-regista di Ghiaccio è Alessio De Leonardis. I due hanno lavorato insieme per dare forma a “qualcosa di bello” – scrive Fabrizio Moro sui social – ad un racconto fatto di amicizia e di amore con il solo obiettivo di donare al pubblico una bella storia.

Lo stesso cantautore romano, via social, ha raccontato qualche dettaglio in più sulla pellicola che ha preso vita nel momento in cui, causa Covid-19, si è trovato impossibilitato a salire sul palco per dare spazio al suo primo amore: la musica.

“Il 7/8/9 Febbraio 2022 GHIACCIO uscirà al cinema. Il mio primo film da regista insieme ad Alessio De Leonardis. Qualcosa di bello questi due anni difficili, lontano dal palco, l’hanno portato. Ci abbiamo messo un sacco di cose dentro. Ci abbiamo messo le nostre strade”, ha scritto su Instagram.

“Ci abbiamo messo tanta voglia di rivalsa. Ci abbiamo messo l’amicizia … quella sacra. Ci abbiamo messo l’amore. Scritto senza troppe pretese, così.. tanto per sognare un po’. Quasi per esorcizzare quel malessere che resta fisso nel fegato. Più che altro per raccontarvi una storia”, le sue parole in un lungo post.

“Ed è una bella storia #ghiaccio. Una storia che vale un ‘confine’… ed è anche una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Ci vediamo al cinema. Grazie, Fab”, ha concluso, dando appuntamento ai fan al cinema, nelle sale d’Italia aderenti all’iniziativa.

Il film racconta la boxe. I protagonisti sono Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni e vede la partecipazione del campione Giovanni De Carolis.