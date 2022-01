Qualche mese fa Ellen Pompeo aveva fatto notizia con le sue dichiarazioni in cui ricordava di essere stata diretta dal premio Oscar Denzel Washington in un episodio di Grey’s Anatomy 12, uno dei più drammatici dell’intera serie, in cui il suo personaggio viene aggredito da un paziente e finisce in ospedale per settimane.

Ellen Pompeo aveva sostenuto di aver litigato col regista perché quest’ultimo avrebbe avuto un atteggiamento scontroso, non permettendole di improvvisare durante una scena e di apportare il suo contributo alla sceneggiatura (fino a ricordare di aver pensato ‘Ascolta, figlio di puttana, questo è il mio spettacolo‘). Washington, notoriamente molto schivo e restio a rilasciare dichiarazioni alla stampa, non aveva replicato, ma ha risposto ad una domanda in merito durante una recente intervista con Variety. L’attore e regista è stato intervistato in quanto una delle star del cinema più durature dell’era contemporanea e ha parlato del suo nuovo film The Tragedy of Macbeth, scritto e diretto da Joel Coen, adattamento cinematografico della celebre tragedia Macbeth di William Shakespeare.

Quando gli è stato chiesto di Ellen Pompeo e dello scontro sul set dell’episodio The Sound Of Silence, Denzel Washington ha preferito glissare, sostenendo di non ricordare le divergenze creative sul set con la star di Grey’s Anatomy, per poi aggiungere – con un leggero sorriso secondo l’intervistatore – un laconico “ma va bene così“.

Va detto che Ellen Pompeo aveva comunque espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto col premio Oscar nonostante i momenti di tensione, sottolineando di avere “il massimo rispetto per lui come attore e regista“. L’episodio fu realizzato “non senza conflitti“, ma secondo l’attrice e produttrice di Grey’s Anatomy è questo il bello di lavorare con artisti “appassionati e focosi ed è lì che ottieni la magia, ed è lì che ottieni le cose buone. Quindi, è stata un’esperienza straordinaria, lo è stata davvero“, aveva chiosato Pompeo.

