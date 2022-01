Davvero domani inizia la nuova regola Facebook Meta che consente al social di utilizzare tutte le foto degli utenti registrati? La bufala è tornata in una nuova veste, tenendo conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi, ossia da quanto è stato costituito il brand Meta appunto, marchio ombrello di tutte le attività e piattaforme di Mark Zuckerberg (anche l’ultimo e più avveniristico progetto del metaverso). Così come in passato, è partita una catena virale che invita gli utenti a negare il consenso per l’utilizzo dei contenuti personali ma l’avvertimento ha davvero poco senso oggi e sempre.

Non esiste nessuna novità relativa all’utilizzo del social network. Non inizia domani la nuova regola Facebook Meta perché, in realtà, quanto raccontato nel messaggio in circolazione su Facebook appunto non vuol dire nulla. Quanto condiviso sul social, in particolare nei profili pubblici, è già di per sé di proprietà della piattaforma. Questo è una condizione del servizio alla quale un po’ tutti aderiscono al momento dell’iscrizione al social.

Proprio per quanto già riferito, non fornire l’autorizzazione con un post copiato e incollato nella propria bacheca non ha davvero alcun senso, né validità a livello legale. Piuttosto condividere l’annuncio in maniera pubblica, mette in luce la scarsa conoscenza dell’argomento davanti alla cerchia di amici, conoscenti o parenti. Anche dopo la nascita di Meta, le cose non sono cambiate ed è praticamente impossibile che queste cambino pure nel futuro. Oltre a non copiare e incollare il messaggio virale in questione sulla propria bacheca, l’ideale sarebbe anche avvertire chi conosciamo di quanto insensata sia la pratica. Solo in questo modo, magari, si potrebbe evitare il diffondersi ulteriore della bufala social di vecchia data ma sempreverde perché ora contestualizzata al preciso momento storico e pronta ad essere riadattata anche in futuro, per un numero non meglio precisato di volte.