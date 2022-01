Qualche giorno fa OnePlus ha svelato la maggior parte delle interessanti specifiche hardware del suo nuovo OnePlus 10 Pro, che sarà presentato ufficialmente martedì prossimo 11 gennaio. Nelle ultime ore il produttore cinese ha rivelato maggiori informazioni circa il comparto fotografico, che sarà dotato di: colore a 10 bit, una nuova modalità RAW+, una nuova Movie Mode e una nuova fotocamera ultra-grandangolare con un campo visivo di 150°. Malgrado lo smartphone top di gamma presenti una fotocamera principale e un teleobiettivo simile al modello precedente, l’azienda di Shenzhen ha voluto aggiungere una fotocamera ultra-grandangolare in grado di passare da un campo visivo di 110° a una modalità Fisheye, aumentando il campo visivo fino a 150°.

Il OnePlus 10 Pro presenterà anche Billion Color Solution, ossia una modalità sviluppata da Hasselblad capace di calibrare il colore naturale e di eseguire scatti con una profondità di colore a 10 bit completa, così da regalare colori molto più naturali. Il device cinese offrirà anche la modalità Hasselblad Pro di seconda generazione presente su tutti e tre i sensori, capaci di ottenere foto in RAW a 12 bit con Natural Colour Solution. Inoltre, tale soluzione supporterà anche un inedito formato RAW fortificato che si chiama RAW+, in grado di acquisire immagini ad elevata qualità e con riduzione del rumore.

Molto interessante anche la nuova modalità Movie, capace di regalare agli utenti un migliore controllo su diverse impostazioni, come: ISO, velocità dell’otturatore (sia prima che durante l’acquisizione delle immagini). Essa è anche in grado di ottenere video in formato LOG consentendo di ricavare una gamma dinamica più alta e maggiori dettagli, sia nelle zone d’ombra che in quelle più illuminate. Infine, il OnePlus 10 Pro rammentiamo sarà lanciato il Cina l’11 gennaio: dopo lo smartphone sarà disponibile anche in India, Europa e Nord America, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle date effettive.

