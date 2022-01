Per nulla banale il nuovo aggiornamento di gennaio 2022 per i vari Samsung Galaxy compatibili, considerando il fatto che nelle ultime ore è stato reso pubblico il report della patch in arrivo nei prossimi giorni. Rispetto a quanto riscontrato con altri upgrade più o meno recenti, qui ci sono un sacco di buone ragioni per procedere con il download nel più breve tempo possibile, considerando le caratteristiche del firmware. Vediamo quanto raccolto nelle ultime ore per gli utenti necessariamente interessati.

Tantissimi problemi risolti per i Samsung Galaxy con aggiornamento di gennaio

Dopo aver analizzato le ultime indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S22 con un articolo pubblicato in mattinata, infatti, occorre fare un altro step. Cosa sappiamo al momento sul pacchetto software? A quanto pare, la patch di gennaio 2022 include 52 correzioni di Google e dieci correzioni di Samsung. Analizzando più da vicino il report, scopriamo che due di queste correzioni sono critiche, mentre 39 vulnerabilità hanno una priorità elevata. Tanto basta per rendersi conto che occorre non lasciare nulla al caso al momento dell’arrivo dell’apposita notifica.

Dodici di queste correzioni sono moderatamente gravi, mentre nove vulnerabilità incluse nella patch di Google non si trovano sui dispositivi Samsung. Insomma, numeri chiari, che ci fanno andare oltre i più recenti interventi pensati per migliorare la sicurezza dei Samsung Galaxy. Tra i problemi risolti, abbiamo ad esempio la cosiddetta implementazione errata di Knox Guard, senza dimenticare l’archiviazione di dati non protetti in BluetoothSettingsProvider.

Ancora, coi vostri Samsung Galaxy è possibile che vi siate imbattuti nella convalida dell’input mancante prima della copia della memoria in Trustlet TIMA e nell’autorizzazione impropria in TelephonyManager. Dunque, tutti aspetti da tenere in considerazione ed utili per procedere appena l’aggiornamento di gennaio sarà disponibile. A voi è già arrivata la notifica per procedere con il download?