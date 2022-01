“Il ragazzo con tre cuori”, così lo chiamava. Tiziano Ferro piange Jake stamattina e condivide un toccante messaggio sui social insieme a due immagini. Nella prima c’è Jake in tutto il suo splendore, nella seconda Tiziano Ferro e Victor che lo piangono.

Il cantante ha condiviso oggi con i fan una perdita importante. Il suo fidato amico a quattro zampe, Jake, non c’è più. Era uno dei cani anziani adottati da Tiziano e Victor in America per donare amore e supporto a tutti quegli animali, ormai non più cuccioli, che difficilmente trovano una nuova famiglia dopo essere stati brutalmente abbandonati dalla precedente.

Ma sono cani più desiderosi e bisognosi di affetto e di cure, quelli che restituiscono l’amore ricevuto all’infinito. Oggi Tiziano Ferro piange Jake e lo ringrazia per tutto l’amore che gli ha dimostrato in vita e per le lezioni di gratitudine e fedeltà che ha ricevuto, per tutto ciò che “Giaco” è riuscito a trasmettere dopo anni di maltrattamenti e di canile.

“Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile”, scrive Tiziano Ferro sui social nel giorno dell’Epifania.

“E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”, conclude l’artista che ricorda di aver precedentemente perso anche Beau. A Jake chiede di salutarlo, ora che i due si ritroveranno.