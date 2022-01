NCIS Los Angeles 13 subisce una battuta d’arresto. La produzione dei nuovi episodi, che doveva ripartire nel mese di gennaio dopo la pausa per le vacanze natalizie, è stata subito interrotta a causa del preoccupante aumento dei casi di variante Omicron nella città californiana.

TVLine fa sapere che le riprese della tredicesima stagione, attualmente in onda negli USA su CBS (e ancora inedita in Italia), slitteranno al mese di febbraio – salvo complicazioni per l’emergenza sanitaria in corso. Il sito americano fa comunque sapere che il temporaneo stop non andrà in alcun modo a incidere sulla programmazione di NCIS Los Angeles 13, che dovrebbe continuare ad andare in onda con tutti i suoi episodi regolarmente, secondo il palinsesto, fino al mese di maggio. La decisione è stata presa in maniera precauzionale.

A questo si aggiunge l’annuncio dell’attore co-protagonista e rapper LL Cool J, che prima di Capodanno aveva annunciato di essere risultato positivo. L’artista avrebbe dovuto esibirsi al concerto dell’ultimo dell’anno a Times Square, ma ha dovuto cancellare la sua partecipazione e mettersi in quarantena, secondo le normative di sicurezza.

In un comunicato, LL Cool J ha promesso ai fan che “il meglio deve ancora venire”, affermando: “So che è deludente per milioni di voi, ma il mio test è risultato positivo al COVID, il che significa che non potrò più esibirsi come programmato. Eravamo pronti e non vedevo davvero l’ora di suonare nel 2022 nella mia città natale in modo speciale, ma per ora auguro a tutti un sano e felice anno nuovo.”

I casi di variante Omicron sono drasticamente aumentati negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni, molto probabilmente altre produzioni televisive e cinematografiche prenderanno la decisione di interrompere le attività per evitare ulteriori contagi.

NCIS Los Angeles 13 non è ancora stata annunciato come ultima stagione, ma lo showrunner ha dichiarato di avere un piano di riserva: in caso contrario, la serie avrà un finale.

