Bisogna analizzare più da vicino i problemi Eolo delle ultime ore, considerando che la rete non funziona oggi 6 gennaio. Secondo quanto raccolto negli ultimi minuti, pare che il disservizio si stia trascinando da ieri sera, collocandoci su un piano differente rispetto al nostro ultimo articolo in cui abbiamo preso in esame il brand in questione. Proviamo a fare il punto della situazione con quanto venuto a galla fino a questo momento, visti i disagi vissuti dal pubblico in questione.

Cosa sappiamo sui problemi Eolo del 6 gennaio

Nello specifico, ho analizzato più da vicino i commenti di chi ha dovuto fare i conti coi problemi Eolo su Down Detector. Come si nota attraverso la curva in questione, il picco c’è stato mercoledì sera, ma una coda viene riscontrata anche durante l’Epifania. Probabile che la situazione migliorerà per tutti entro il pomeriggio, mentre buona parte delle segnalazioni sembra arrivare dalle regioni del nord. In giornata sarà possibile essere più precisi, ma al momento posso assicurarvi che, nel caso in cui la rete non funzioni, non siete certo soli.

Stando alle testimonianze di coloro che hanno avuto modo di entrare in contatto diretto con l’assistenza nel corso delle ultime ore, pare che i tecnici abbiano lavorato tutta la notte per risolvere i problemi Eolo di inizio 2022. Altro motivo per essere fiduciosi sul fatto che, progressivamente, in giornata dovrebbe migliorare per tutti la situazione. Anche voi riscontrate anomalie con la rete che non funziona? Riportateci la vostra esperienza con un commento a fine articolo, in modo da capire quanto sia diffuso il malfunzionamento in questione.

Del resto, il fatto che i numeri associabili ai problemi Eolo non siano tali da indurmi a parlare di “down”, conferma a conti fatti che dovremmo essere al cospetto di un disservizio tutto sommato circoscritto.