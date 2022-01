Il Samsung Galaxy S21 FE è stato presentato pochi giorni fa, atteso com’era dagli utenti rimasti folgorati dal precedente modello, che ha avuto un successo commerciale che probabilmente nemmeno il colosso di Seul di aspettava. Purtroppo, il device di questa generazione ha avuto qualche intoppo che ne ha condizionato il lancio, in programma inizialmente per agosto scorso e poi ad ottobre. La crisi mondiale dei semiconduttori ha impedito al produttore sudcoreano di presentare per tempo il Samsung Galaxy S21 FE, che è comunque arrivato, anche se con un certo ritardo rispetto a quanto previsto in un primo momento.

Il device è stato presentato con Android 12 e la One UI 4.0, e dovrebbe ricevere Android 13 nel 2022, Android 14 nel 2023 e Android 15 nel 2024 (sempre che i nomi che Google vorrà dargli rimarranno questi), oltre ad un anno minimo di aggiornamenti di sicurezza successivi. Questo significa che il Samsung Galaxy S21 FE, a differenza dei Samsung Galaxy S21 (lanciati con Android 11 ad inizio 2021 ed adesso equipaggiati con Android 12, dovrebbero poi accogliere Android 13 e Android 14), godrà di una major-release in più. Il telefono riceverà ogni mese nuove patch di sicurezza, per poi passare al supporto trimestrale tra il 2025 ed il 2026 (i calcoli dovrebbero essere giusti, anche se la policy potrebbe anche cambiare nel frattempo).

La One UI 4.1 potrebbe arrivare già nei prossimi mesi (con tante nuove funzionalità integrate) a partire dai Samsung Galaxy S22, il cui lancio resta programmato per il mese prossimo. Naturalmente il discorso di cui sopra è frutto di ipotesi, anche se, in linea generale, è così che dovrebbe andare per il Samsung Galaxy S21 FE. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

