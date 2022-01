Il OnePlus 10 Pro verrà presentato in Cina l’11 gennaio: sul conto delle specifiche tecniche sappiamo ormai quasi tutto (ve le abbiamo elencate in questo articolo dedicato), mentre adesso approfondiamo il discorso relativo al prezzo, svelato dal rivenditore locale JD.com. Il dispositivo dovrebbe essere reso disponibile nelle configurazioni con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 256GB di storage e 12GB di RAM con 256GB di memoria (almeno per quanto riguarda il mercato cinese). Il modello con 8GB di RAM e 128GB di storage interno dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 3000 ed i 3999 Yuan, pari al cambio attuale ad un ventaglio compreso tra i 415 ed i 554 euro circa.

L’informatore WHY LAB ha fatto sapere che il OnePlus 10 Pro potrebbe costare 3999, 4599 e 4999 Yuan, rispettivamente per i tre modelli sopra citati. Il telefono avrà probabilmente uno schermo Fluid AMOLED con second-gen LTPO calibration e frequenza di aggiornamento a 120Hz, una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-wide da 50MP ed un teleobiettivo da 8MP con doppio supporto OIS (la fotocamera frontale dovrebbe essere singola da 32MP). Il device verrà commercializzato con Android 12 e ColorOS 12. Come potete vedere, si tratta di un telefono estremamente interessante, tra l’altro venduto ad un prezzo, se confermato, decisamente contenuto per le caratteristiche offerte (specifiche tecniche che ricordiamo essere state divulgate da Pete Lau in persona, quindi trattasi di informazioni ufficiali e non di ipotesi campate per arie, come in molti altri casi succede).

Detto questo, il OnePlus 10 Pro sarà presentato l’11 gennaio in Cina, ma verrà senz’altro commercializzato anche in Europa, come sempre è successo fino a questo momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

