Uno sconto del 15% è stato applicato sul fantastico fitness tracker Xiaomi Mi Band 6: infatti, potrete acquistarlo su Amazon oggi, giovedì 6 gennaio, al prezzo imperdibile di 38,46 euro (invece di 44,99 euro di listino). L’orologio intelligente è disponibile nella versione italiana e nel colore nero. Inoltre, il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico e caratteristiche della smart-band del noto marchio cinese, numero 1 al mondo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Partendo dal design, la Xiaomi Mi Band 6 presenta una forma tradizionale, ma sfoggia uno schermo innovativo di grandi dimensioni e bordi arrotondati, che lo rendono comodo da indossare e da utilizzare. L’app companion dispone più di 60 display a banda, integrati e progettati per lo schermo intero e che possono essere facilmente visualizzati alzando il polso. Il wearable è dotato di un nuovo display AMOLED da 1.56 pollici (risoluzione a 326ppi), più grande del 49% rispetto alla Mi Band 5, attraverso cui potrete controllare facilmente messaggi di testo, chiamate e notifiche.

La Xiaomi Mi Band 6, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 38,46 euro, è resistente all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità) ed è in grado di riconoscere in maniera automatica 6 modalità di fitness, tra cui corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo, oltre a 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate (inclusi Pilates e Zumba). La smart-band presenta anche maggiori funzionalità per la salute, come il tracciamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), gli esercizi per la respirazione, ilmonitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, il tracciamento e la registrazione del ciclo mestruale. L’autonomia della batteria garantisce un utilizzo prolungato e ricarica semplificata fino a 14 giorni con un utilizzo standard.

