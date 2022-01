“Nessuno ha la coscienza pulita”: così si legge nel trailer di Ozark 4 su Netflix, che anticipa l’arrivo della prima parte di stagione, nonché l’ultima per la serie tv. I coniugi Byrde si troveranno a scegliere da che parte stare: la loro lealtà al boss Navarro verrà messa a dura prova. Ne usciranno vivi?

In questa stagione, dopo l’uccisione di Helen, Marty e Wendy diventano i preferiti del criminale messicano. Un solo errore potrebbe costare caro. Allo stesso tempo, la coppia deve pensare a un modo per mettere in salvo i propri figli e lasciarsi alle spalle, una volta per tutte, tutti gli affari sporchi di Ozark. Ma lasciarsi alle spalle il passato potrebbe non essere così facile come pensano.

Nei due minuti di trailer, i Byrde vengono coinvolti in un terribile incidente che ribalta la loro vettura: qualcuno resterà ferito o morirà? Tra le altre scene, c’è Ruth, ormai alleata di Darlene dopo essersi allontanata da Marty e Wendy, che convince il figlio della coppia Jonah, a riciclare per loro. Inoltre Navarro è intenzionato a stringere un accordo con l’FBI per potersi muovere liberamente in territorio americano, lasciando così a Marty e Wendy il compito di gestire il suo impero.

Nel cast principale ritroviamo Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph Sikora. New entry di stagione: Veronica Falcón, Ali Stroker, Bruce Davison e Alfonso Herrera (che possiamo vedere in azione nel trailer nel ruolo di un membro della famiglia di Navarro).

Chris Mundy torna come showrunner, scrittore e produttore esecutivo della nuova stagione. Jason Bateman, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey e Bill Dubuque saranno anche produttori esecutivi. Laura Linney sarà co-produttrice esecutiva.

Ecco il trailer italiano della prima parte di Ozark 4 su Netflix, che debutta il 21 gennaio 2022 con i primi sette episodi.

