Luca Argentero saluta Doc – Nelle Tue Mani 2, a una settimana esatta dal debutto dei nuovi episodi. L’attore piemontese, interprete del dottor Andrea Fanti nella serie record d’ascolti di Rai1, ha appena terminato di girare la seconda stagione in arrivo il 13 gennaio. Un ultimo saluto al camerino che lo ha ospitato è l’occasione per lanciare l’appuntamento con la première di questa nuova stagione, che Argentero e il resto del cast hanno girato negli ultimi quattro mesi nonostante la pandemia in corso.

Non a caso Luca Argentero saluta Doc – Nelle Tue Mani 2 definendo l’avventura sul set “una maratona“, durata ben 130 giorni, vissuta ininterrottamente al fianco dei colleghi Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Gianmarco Saurino, Sara lazzaro e Silvia Mazzieri. In questa seconda stagione debuttano anche Marco Rossetti, Giusy Buscemi e Alice Arcuri, quest’ultima nei panni di un’infettivologa, una specialista introdotta nella serie per tenere il passo con l’attualità più stretta. Inoltre, il promo attualmente in rotazione, mostra la presenza di Giacomo

Su Instagram Luca Argentero saluta Doc – Nelle Tue Mani 2 con la foto del corridoio che conduce al suo camerino, sul set del medical drama prodotto da Lux Vide e Rai Fiction, presumibilmente dopo l’ultimo giorno di riprese. E sembra piuttosto soddisfatto del risultato: “Anche questa volta abbiamo la sensazione di aver raccontato una grande storia, ma questo ce lo direte voi fra 7 giorni… Forse quest’avventura ci ha addirittura reso delle persone migliori…di certo ci ha cambiato… La nostra storia sta arrivando…“.

Luca Argentero saluta Doc – Nelle Tue Mani 2 ricordando che i primi due episodi debuttano il 13 gennaio, nella stessa collocazione del giovedì che fece la fortuna della serie nel 2020.

Continua a leggere su optimagazine.com