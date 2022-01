Le riprese di Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 subiranno un piccolo slittamento rispetto al calendario inizialmente previsto per gennaio, ma la programmazione del medical drama e del suo spin-off sui pompieri non dovrebbe subirne le conseguenze. Almeno per ora.

Ad incidere sulle riprese di Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 e sulle produzioni di ABC Signature Studio in generale, è l’enorme aumento nelle ultime settimane dei contagi registrati nella città di Los Angeles, dove entrambe le serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes sono girate. La nuova ondata pandemica spinta dalla variante Omicron rende incerti i piani di produzione, che per ora slittano solo per un paio di giorni.

L’inizio delle riprese di Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 per la seconda parte di stagione, secondo TvLine, era previsto il 10 gennaio, ma il primo ciak sarà battuto il 12 gennaio 2022. Sono state posticipate anche quelle del poliziesco The Rookie, per cui non c’è ancora una data di ritorno sul set.

Le riprese di Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 potrebbero subire ulteriori ritardi se la pandemia dovesse mostrare una nuova recrudescenza nello stato della California e nella città di Los Angeles. Ne è dimostrazione, ad esempio, il fatto che alcuni casi positivi, abbiano imposto la chiusura temporanea del set di NCIS: Los Angeles, con lo stesso attore LL Cool colpito dal Coronavirus. Tuttavia, per il momento, il programma di tornare sul set il 12 gennaio non influirà sulla programmazione di Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5 su ABC, che torneranno insieme il 24 febbraio con un nuovo speciale crossover chiamato a risolvere l’enorme cliffhanger del finale invernale che ha visto uno dei medici storici del Grey Sloan Memorial Hospital tra la vita e la morte. In Italia, invece, dopo l’ottavo episodio in arrivo il 12 gennaio su Disney+, la programmazione riprenderà a marzo.

Continua a leggere su optimagazine.com