Conosco Lorenzo KRUGER da tanti anni, da quando era leader dei Nobraino, un gruppo romagnolo che venne parecchie volte sul palco del Roxy Bar, dove vinse anche un contest.

Lorenzo aveva una teatralità unica nelle sue performance.

Di recente mi ha scritto che era uscito il suo primo album in vinile “Singolarità” e quindi l’ho chiamato ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Il suo disco ha anche una caratteristica unica: Kruger ha messo in vendita gli spazi della copertina (fronte, retro, interno e busta), ritagliandone piccoli quadrati dove ognuno ha scelto cosa mettere. Dal logo della propria azienda alla foto dei figli, fino alla scritta “Kruger hai rotto il cazzo”. Lui, addirittura, si è acquistato una spazio per chiedere alla compagna Lulù di sposarlo.

Guarda l’intervista integrale e il live di Kruger al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

