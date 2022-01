Il documentario su Michael Jackson su Nove stasera. L’appuntamento con Living With Michael Jackson è fissato per oggi, in prima serata, nel giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio 2022.

Il documentario su Michael Jackson è stato pubblicato nel 2003 e prodotto dalla Granada Television. Si tratta di un approfondimento a cura del giornalista britannico Martin Bashir, trasmesso nel Regno Unito, in America e distribuito in molti altri Paesi del mondo.

La narrazione presenta del materiale straordinario derivante da interviste con Michael Jackson realizzate e registrate durante un periodo di 8 mesi. Per la realizzazione di Living With Michael Jackson, lo staff è stato impegnato al lavoro dalla metà del 2002 al mese di gennaio 2003.

Living With Michael Jackson

Un periodo lungo ed impegnativo in cui effettivamente il giornalista ha “vissuto con Michael Jackson”, a questo si deve il titolo dell’opera che vedremo oggi in televisione, in prima serata su Nove.

Il racconto della vita e della carriera di uno dei più grandi artisti internazionali di tutti i tempi vive così attraverso le sue stesse parole in una serie di interviste faccia a faccia, inedite all’epoca della prima pubblicazione del documentario che approfondisce ogni aspetto della vita di Michael Jackson.

L’intramontabile Re del pop si racconta oggi dalle 21.25 su Nove toccando una serie di argomenti delicati, che hanno fortemente condizionato la sua vita e il suo percorso artistico.

Sarà lui stesso a parlare della sua vita personale attraverso rivelazioni poi estrapolate dall’intervista che hanno giocato un ruolo cruciale nel processo per presunte molestie su minori.

Living with Michael Jackson si apre con immagini del giornalista Martin Bashir che racconta tutto ciò che ha affrontato prima di realizzare il documentario e spiega come sia riuscito a convincere Michael Jackson a sottoporsi ad un’intervista tanto intima ed approfondita.

Bashir si lascia riprendere poi nel Neverland Ranch, in cui passeggia con il cantante. L’intervista inizia così e accompagna lo spettatore del documentario su Michael Jackson verso un approfondimento inedito tra le stesse parole dell’artista.