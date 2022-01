Ci sono anche i Pink Floyd, nei migliori brani di Syd Barrett che qui andremo dolorosamente a ridurre in un numero di 5. Diciamo “dolorosamente” perché a Syd dobbiamo una delle band più importanti della storia dell’uomo, una creatura che con gli anni gli sfuggì di mano proprio come la sua esistenza. Tormentato e visionario, Syd Barrett è scomparso silenziosamente proprio come quella volta ad Abbey Road, nel 1975, quando apparve durante i lavori sul disco Wish You Where Here come un fantasma, tanto era irriconoscibile. Oggi i suoi brani suonano come l’avanguardia pura, ma soprattutto un diario delle sue altalene emozionali.

See Emily Play (1967)

Scritta da Syd Barrett, See Emily Play mette insieme i cocci del beat e gli spadoni della psichedelia: con questo brano i Pink Floyd traducono in musica un trip di Syd che racconta dell’apparizione di una ragazza in una foresta, esperienza allucinogena vissuta dallo stesso Barrett.

Jugband Blues (1968)

La storia di Jugband Blues è molto triste, trattandosi dell’ultimo brano scritto da Syd Barrett registrato dai Pink Floyd. Sempre più alienato, Barrett fece partecipare alle sessioni l’Esercito della Salvezza al quale indicò di suonare liberamente. Il brano, infatti, non ha una struttura precisa.

Octopus (1969)

Octopus anticipò l’uscita di The Madcap Laughs, il primo album solista di Syd Barrett dopo lo split con i Pink Floyd. Il brano, per espressa intenzione di Syd, suona come le canzoni-commedia con le strofe legate tra loro e un ritornello che “spezza” il contenuto, ma che fa anche da collante. La struttura e l’arrangiamento interamente acustico giustificano la sua scelta.

Terrapin (1970)

Opening track di The Madcap Laughs, Terrapin è pura essenza blues: shuffle, acustica e animosità.

Baby Lemonade (1970)

In questa canzone, immancabile tra i migliori brani di Syd Barrett, la chitarra è suonata anche da David Gilmour.