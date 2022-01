La saga di Harry Potter torna in tv, più precisamente su Italia1. A più di vent’anni dall’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo film tratto dalla saga letteraria di J. K. Rowling, va in onda giovedì 6 gennaio in prima serata, e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity.

L’occasione è per rivedere in tv la storia del maghetto di Hogwarts e celebrare, ancora una volta, il successo dietro il franchise. Di recente, il cast originale si è riunito per il ventennale dall’uscita de La Pietra Filosofale. Nello speciale, in onda su Sky, gli attori hanno ricordato il duro lavoro dietro gli otto film e cosa abbia significato per loro crescere all’interno del mondo creato dalla Rowling.

Diretto da Chris Columbus, Harry Potter e la Pietra Filosofale è uscito nei cinema il 16 novembre 2001 dando inizio a uno dei fenomeni cinematografici più importanti del XXI secolo. L’undicenne Harry Potter, rimasto orfano all’età di un anno, è stato cresciuto dai perfidi zii che non esitano a vessarlo e mortificarlo. Fino a quando, grazie ad una lettera che gli viene recapitata magicamente, non scopre la sua vera identità. Harry è in realtà un mago, possiede enormi poteri e deve iniziare a frequentare il primo anno della scuola speciale di Hogwarts. È l’inizio di una magica avventura, dove lo attendono importanti amicizie, prove difficili e pericoli mortali.

Nel cast del film Harry Potter e la Pietra Filosofale, Daniel Radcliff nei panni di Harry Potter; Rupert Grint è Ron Weasley; Emma Watson è Hermione Granger; Robbie Coltrane è Rubeus Hagrid; Richard Harris è Albus Silente; Maggie Smith è Minerva McGranitt; Alan Rickman è Severus Piton; Ian Hart è Quirinus Raptor; Tom Felton è Draco Malfoy.

La maratona della saga del maghetto più famoso del mondo, composta da otto film, va in onda ogni giovedì su Italia1. Gli altri saranno trasmessi in questo ordine:

Harry Potter e La Camera dei Segreti – 13 gennaio

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban – 20 gennaio

Harry Potter e il Calice di Fuoco – 27 gennaio

Harry Potter e l’Ordine della Fenice – 3 febbraio

Harry Potter e il Principe Mezzosangue – 10 febbraio

Harry Potter e i Doni della Morte (Parte I) – 17 febbraio

Harry Potter e i Doni della Morte (Parte II) – 24 febbraio

Continua a leggere su optimagazine.com.