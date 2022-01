Torna l’appuntamento tradizionale con la Lotteria Italia che nel giorno dell‘Epifania premierà alcune famiglie italiane molto fortunate, in possesso dei biglietti che verranno estratti in diretta.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia è condotto da Amadeus – anche direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Lo show è atteso in diretta su Rai1 dal Teatro Delle Vittorie, con inizio alle ore 20.35.

Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia è lo show di Amadeus che quest’anno è stato abbinato alla Lotteria Italia. Questa sera, giovedì 6 gennaio, tanti ospiti accompagneranno l’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Tanti i protagonisti che prenderanno parte alla serata, dal mondo dello spettacolo e della televisione, tra i quali spiccano tanti amici di Rai1. Ci saranno Mara Venier e Lino Banfi, ma anche Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino.

Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso”. Nel caso in cui i Vip presenti dovesse vincere il montepremi in palio esso sarà interamente devoluto in beneficenza.

Alcuni degli ospiti invece saranno tra le identità da svelare con le quali si metteranno alla prova i concorrenti. Altri dei presenti saranno coinvolti nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Gli ospiti di Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

Gli ospiti di Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia saranno:



Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. ognuno di loro interverrà in un momento diverso del gioco.