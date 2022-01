Come la vedreste una Gianna Nannini Presidente della Repubblica? La rockstar senese si è proposta come prima donna al Quirinale in un video pubblicato sui social nelle ultime ore. Del resto solamente ieri Ansa ha riportato la notizia sulle oltre 2mila firma raccolte da AIDDA, l’Associazione Italiana delle Donne imprenditrici, per chiedere che la carica di Capo dello Stato vada finalmente a una donna.

Nel corso della storia della Repubblica sono stati diversi, i nomi femminili comparsi tra le personalità femminili candidate per la prima carica dello Stato: da Emma Bonino a Rosa Russo Iervolino, ma anche Milena Gabanelli, Camilla Cederna ed Eleonora Moro, moglie del compianto Aldo Moro. Quest’anno la battaglia per far salire una donna al Quirinale è ben più accesa rispetto agli anni precedenti, e per questo – vuoi per ironia, vuoi per sincera convinzione – Gianna Nannini si propone come Presidente della Repubblica.

In un video pubblicato nelle storie di Instagram la voce di Meravigliosa Creatura dichiara: “Colgo quest’occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica italiana”. Come ben si sa, il 24 gennaio alle ore 15 il Parlamento si riunirà per aprire il voto sul nuovo Capo dello Stato. Il Presidente uscente, Sergio Mattarella, ha già manifestato la sua non intenzione di replicare per un nuovo mandato.

Tra i nomi che potrebbero ricoprire la carica del nuovo Presidente della Repubblica sono stati fatti quelli di Mario Draghi e Silvio Berlusconi, ma anche di Pier Ferdinando Casini e Marta Cartabia. È chiaro che la candidatura di Gianna Nannini alla Presidenza della Repubblica suona più come una goliardata, dato che si esclude che la prassi si quella di postare un video sui social per ufficializzare la propria disponibilità.

I suoi fan, ovviamente, apprezzano, ma non solo loro. Per il momento la cantautrice non ha rilasciato ulteriori commenti.