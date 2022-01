Il Codacons contro la Rai per Gianni Morandi. Adnkronos riporta che il Codacons ha presentato una diffida alla Commissione di Vigilanza Rai e un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma. L’invito è quello di pronunciarsi sul caso Gianni Morandi.

Il cantante ha condiviso per errore sui social alcuni secondi del brano che presenterà al Festival di Sanremo, il quale per regolamento deve rimanere segreto fino alla prima presentazione al Festival.

Morandi si è poi scusato, dopo aver prontamente rimosso il video. Ha rischiato l’espulsione dal Festival solo per qualche ora: immediata la decisione della Rai e della direzione artistica di perdonarlo e non escluderlo dalla gara con questa motivazione.

Il Codacons parla di “Grave violazione del regolamento del Festival di Sanremo a seguito della pubblicazione sul web di un estratto della canzone dell’artista”, un gesto inaccettabile.

Codacons contro Rai per Gianni Morandi

“La canzone di Gianni Morandi è stata ascoltata dopo la pubblicazione del brano sia sul web che sui social network, situazione che si pone in netto contrasto con il regolamento della kermesse che vieta categoricamente che le canzoni in gara siano pubblicate prima dell’esecuzione all’Ariston, non avendo più la caratteristica della “novità” richiesta dal regolamento della manifestazione”, lamenta il Codacons.

Inoltre precisa diverse violazioni del Codice del consumo e del Codice etico Rai:

“La decisione della Rai di non escludere Morandi dalla gara nonostante la sua canzone non sia più inedita non solo potrebbe realizzare possibili illeciti (dall’omissione e abuso di atti d’ufficio fino alla truffa), ma annullerebbe la par condicio tra i cantanti in gara, violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo e il Codice etico Rai, ponendo il cantante in una situazione di evidente vantaggio rispetto agli altri artisti in gara, con ripercussioni sul fronte del televoto e delle scommesse”.

Cosa chiede il Codacons

Il Codacons chiede l’apertura di un procedimento istruttorio nei confronti della Rai e la squalifica di Gianni Morandi dal Festival. Chiede inoltre di considerare la possibilità di rivedere il regolamento dal momento che non viene rispettato. Non si tratta del primo spoiler involontario da parte degli artisti in gara perdonato dalla direzione artistica.

Il presidente Carlo Rienzi aggiunge:

“Alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni, è evidente l’incapacità della Rai di ottenere il pieno rispetto del regolamento del Festival. A questo punto è necessario modificare le regole della kermesse, prevedendo la possibilità per ogni artista di pubblicare sui propri social un estratto del brano che porteranno in gara, prima dell’esibizione all’Ariston”.