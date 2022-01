Nel giorno della Befana debutta Grantchester 6 su Giallo, coi nuovi episodi in prima visione: si tratta della sesta stagione della serie poliziesca inglese, adattata per la tv da Daisy Coulam a partire dalla collana di romanzi polizieschi The Grantchester Mysteries di James Runcie.

Grantchester 6 rappresenta la prima proposta dell’anno in anteprima assoluta per Giallo, che apre così la stagione invernale dopo un periodo di repliche durante le festività natalizie.

Grantchester 6 è la seconda stagione della serie di ITV col nuovo protagonista Tom Brittney. Il poliziesco in costume, ambientato nel villaggio omonimo del Cambridgeshire negli anni Cinquanta, ha visto infatti un cambio al vertice del cast nella quinta stagione, quando il personaggio di William Davenport ha preso il posto del reverendo Sidney John Chambers (interpretato da James Norton nelle stagioni 1-4) dopo le sue dimissioni. Tocca ora al bel Davenport, sacerdote apparso per la prima volta nella quarta stagione, indagare sugli omicidi che avvengono nella sua parrocchia e nel villaggio di Grantchester, affiancando il ruvido ispettore di polizia Geordie Keating (Robson Green), con un caso da risolvere in ogni episodio.

Ecco la trama di Grantchester 6 per la première di stagione in onda alle 21.10 del 6 gennaio in prima visione in chiaro per l’Italia sul canale 38 del digitale terrestre.

Mentre la famiglia del vicario e quella dell’Ispettore Keating sono al Merries Holiday Camp, la loro sospirata vacanza è funestata da un omicidio.

Will e Geordie devono comporre una disputa familiare che potrebbe avere a che fare con un omicidio. Intanto a Leonard arriva una lettera inquietante…

La programmazione di Grantchester 6 continuerà su Giallo nelle prossime settimane con due episodi a sera, ogni giovedì in prima serata, fino al finale di stagione, previsto il 27 gennaio.

