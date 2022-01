Viaggio nella Grande Bellezza cancellato? Non proprio. Il programma di Cesare Bocci doveva tornare in onda con la nuova edizione il 7 gennaio 2022, proponendo uno speciale sul Quirinale.

Stando a quanto si apprende nelle ultime ore proprio dal sito Mediaset, l’azienda di Milano avrebbe optato per un cambio di programma: silurato Viaggio nella Grande Bellezza, al suo posto andrà invece in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, anticipando la puntata prevista il 10 gennaio.

Nello speciale che avrebbe inaugurato la nuova edizione, Cesare Bocci avrebbe portato il pubblico tra le meraviglie del Quirinale, in un viaggio alla scoperta dei tesori artistici custoditi all’interno di quelle mura ed i personaggi che vivono e lavorano accanto al capo dello Stato. La puntata avrebbe inoltre ricordato alcuni dei precedenti Presidenti della Repubblica, tra cui Pertini, Cossiga, Einaudi e Mattarella.

Viaggio nella Grande Bellezza tornerà ad occupare il palinsesto di Canale5 più avanti, magari in concomitanza con l’elezione del nuovo Capo di Stato, il prossimo 24 gennaio. La mossa della casa Mediaset è tutta racchiusa nei dati d’ascolto: il Grande Fratello Vip sta registrando picchi mai visti nelle scorse edizioni. La puntata del 3 gennaio ha ottenuto il 21% di share con ascolti oltre i 3 milioni di spettatori.

A pagarne le spese maggiori è ovviamente il programma culturale di Cesare Bocci, spesso vittima sacrificale del palinsesto Mediaset. Ricordiamo come già lo scorso anno Viaggio nella Grande Bellezza era stato sospeso più volte, causando le ire del pubblico social che avrebbe preferito qualcosa diverso in televisione, invece di guardare la solita “spazzatura”.

L’azienda continua invece a puntare sul Grande Fratello Vip, un programma che è diventato il cavallo di battaglia di Mediaset (come Il Commissario Montalbano lo è per la Rai). Vedremo se anche stavolta ci saranno nuove polemiche per la sospensione di Viaggio nella Grande Bellezza.

