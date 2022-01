Suga e Jungkook in 7Fates Chakho: così i due membri dei BTS si presentano nella veste inedita, rispettivamente, di produttore ed esecutore. L’annuncio arriva dall’account ufficiale del webtoon in cui i due componenti della band sudcoreana partecipano alla colonna sonora.

7Fates: Chakho, il webtoon dei BTS

7 Fates: Chakho è un webtoon che dal 14 gennaio 2022 sarà disponibile sulla piattaforma Webtoon, ed è stato creato da Naver in collaborazione con Hybe Labels.

Il titolo – letteralmente “7 Destini: Chakho” – si ispira alle storie dei chakhogapsa, cacciatori di tigri della dinastia Joseon in Corea del 1400. Nella trama del webtoon, infatti, 7 ragazzi prodigiosi – che sono proprio i Bangtan Boys – dovranno combattere per proteggere il loro destino. Il risultato è un racconto urban fantasy ambientato nel futuro. I BTS hanno lanciato il teaser nel mese di dicembre 2021.

Hype Label aveva già collaborato con i BTS nel 2019 per il webtoon The Most Beautiful Moment in Life Pt.0: Save Me che aveva come protagonisti, anche in quella occasione, i 7 artisti di Seul. Nelle ultime ore la notizia dell’inedito di Suga e Jungkook in 7Fates: Chakho ha fatto esplodere l’hype della Army, la titanica fanbase dei BTS, che non vede l’ora di ascoltare il brano.

Suga e Jungkook in 7Fates Chakho

Sull’annuncio pubblicato dall’account ufficiale del webtoon si legge la scritta “coming soon”, ed è probabile che il brano prodotto da Suga per Jungkook venga pubblicato prima del 14 gennaio.

I fan sospettano che il brano sia stato inserito anche in BTS: In The Soop, il reality show avente come protagonisti proprio i Bangtan Boys. In una puntata della seconda stagione, in effetti, possiamo vedere Suga e Jungkook intenti a lavorare su una canzone all’interno dello studio presente all’interno della struttura.

Recentemente alcuni membri dei BTS, tra cui lo stesso Suga, sono risultati positivi al Covid-19 al rientro dagli Stati Uniti.