Il Super Green Pass potrebbe diventare obbligatorio per gli over 60 e per più categorie di lavoratori. Come riportato da ‘corriere.it‘, il Governo non approverà l’obbligo vaccinale per tutte le professioni, ma solo per alcune altre categorie pubbliche e private (quelle ritenute indispensabili per limitare i contagi e per le quali si deciderà nelle prossime ore). Dal 10 gennaio la terza dose potrà essere inoculata a chi ha più di 12 anni.

Le nuove misure potrebbero essere varate oggi, alla fine del confronto con i vari presidenti di Regione e dopo l’accordo tra i partiti, spesso finiti allo scontro. La curva epidemiologica non ha ancora raggiunto il suo picco, si lavora affinché le categorie più a rischio vengano messe in salvo, alleggerendo così la pressione sulle strutture ospedaliere, e più in particolare sulle terapie intensive. L’ipotesi del Super Green Pass per tutti i lavoratori non è tramontata, ma, per il momento, ci si limiterà ad estenderlo a più categorie professionali, proprio per evitare lo scontro tra i partiti. L’obbligo vaccinale sarà previsto per chi ha più di 60 anni, anche se non è escluso l’età possa essere abbassata a 50.

Il Super Green Pass, quindi, potrebbe essere esteso agli allenatori delle squadre sportive, a quelli che lavorano in circoli e palestre, alcuni lavoratori che hanno contatti con l’esterno e quanti praticano le categorie più a rischio (proprio come è stato fatto a suo tempo con il personale sanitario, scolastico, per le forze dell’ordine e per gli impiegati esterni delle Rsa). Come potete vedere, si sta cercando, in qualche modo, di mediare, anche se a qualcuno potrebbe non stare bene già così. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com