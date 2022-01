Continua ad essere piuttosto vantaggioso il prezzo delle AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) presenti su Amazon. Parliamo di auricolari targati Apple di grande appeal e che possono far comodo a molti utenti che vogliono puntare principalmente sulla qualità di tale prodotto. Attualmente l’azienda di Cupertino è riuscita ad avere un ruolo di spicco nel mondo degli accessori indossabili, con queste AirPods che continuano ad essere tra gli auricolari più desiderati dagli utenti.

La situazione per gli AirPods Pro su Amazon a gennaio 2022

Situazione da monitorare con attenzione, dunque, dopo l’aggiornamento dei giorni scorsi. Amazon spesso ha modo di scontare questi vari modelli di AirPods e quest’oggi il prezzo più conveniente riguarda senza dubbio le AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Tale offerta fa leva sulla cifra di 195,30 euro e si tratta del risultato di uno sconto del 30% effettuato sul prezzo precedente che era di 279 euro.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Rispetto però a qualche giorno fa, quando la disponibilità sul sito di e-commerce non era immediata, è possibile acquistare tali auricolari di stampo Apple ed averli dopo pochissimi giorni direttamente a casa propria. Le scorte sono di nuovo aumentate ed in questo modo Amazon può garantire tempi più rapidi anche per quel che riguarda la consegna. Il prezzo delle AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) continua quindi ad essere vantaggioso e finalmente si può contare su una spedizione più rapida.

Le richieste sono state così tante nell’ultimo periodo che inevitabilmente ci sono stati diversi ritardi relativi alla disponibilità del prodotto sul famoso sito di e-commerce. Vediamo a questo punto le caratteristiche di spicco di queste AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Parliamo di auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e potersi immergere totalmente nella musica.

Non manca però la modalità trasparenza per ascoltare ciò che c’è intorno. Attenzione anche alla presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Inoltre ci sono più di 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe. Infine sono resistenti all’acqua ed al sudore.