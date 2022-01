I Realme GT 2 e GT 2 Pro sono stati lanciati dal produttore nel mercato cinese e sono pronti per essere acquistati. Tra l’altro, è giunta una buona notizia per quanto riguarda anche il mercato europeo: infatti, l’azienda con sede a Shenzhen ha rivelato che la commercializzazione del GT 2 Pro è prevista in Europa. Nel comunicato ufficiale viene spiegato come la Cina e l’Europa rappresentino due mercati principali della nuova strategia marketing ‘go Realme’ nel 2022. L’azienda, grazie a questi due device top di gamma, ha fatto un enorme passo in avanti e proseguirà nel commercializzare nuovi prodotti innovativi e di design in tutto il globo. A questo punto, non ci resta che vedere insieme le caratteristiche tecniche dei due dispositivi.

L’estetica rappresenta sicuramente uno dei principali dettagli curati da Realme. Il design del Realme GT 2 nasce, difatti, dalla collaborazione con il famoso designer Naoto Fukasawa. Mentre il Realme GT 2 Pro (per quanto riguarda la versione Master Edition) è il primo smartphone con design a biopolimeri, con cui è possibile ridurre l’impronta ecologica del 35,5%. Esso è disponibile nelle seguenti colorazioni: Paper White, Paper Green, Steel Black e Titanium Blue. Il punto di forza è senza ombra di dubbio il display che, quanto alla versione Pro, sfoggia caratteristiche degne di nota, a tal punto da fargli ottenere la valutazione A+ di Display Mate.

Il Realme GT 2 mostra un display AMOLED da 6,62 pollici FHD+ (2.400 x 1080 pixel) con120Hz di frequenza, touch sampling rate e Corning Gorilla Glass 5. Il Realme GT 2 Pro sfoggia invece un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici QHD+ (3.216 x 1.440 pixel), 120Hz di frequenza, touch sampling rate e Corning Gorilla Glass Victus. Quanto al SoC, il Realme GT 2 integra il processoreSnapdragon 888, mentre il modello Pro lo Snapdragon 8 Gen 1. Tripla fotocamera per entrambi i device, una batteria da 5.000mAh dotata con supporto alla ricarica rapida a 65W ed un sensore di impronte integrato nello schermo. I telefoni sfrutta il sistema operativo Android 12 con interfaccia utente Realme UI 3.0.

