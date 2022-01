Quali notizie giungono sulla disponibilità PS5 Mediaworld in questo primo scorcio del 2022? La domanda della console è sempre alta, anche in quest’ultimo scorcio di festività natalizie. Considerando che in molti sono rimasti a bocca asciutta dopo il tentativo di acquistare la console da mettere sotto l’albero. La catena di elettronica, tra le più diffuse in Italia, non ha lasciato presagire che la situazione cambierà granché in questa prima parte di anno, soprattutto per quanto riguarda la questione prenotazioni.

Il feedback presente a fine articolo è stato appena rilasciato sulla pagina Facebook di Mediaworld appunto. Alla domanda di un utente sulla possibilità di prenotare la PS5, il team social ha risposto negando l’immediata disponibilità della console. Il riscontro non è dissimile a quello riproposto anche negli ultimi tempi: la cosa dunque lascia presagire che le scorte del prodotto restano nulle e che non si prevede una nuova vendita, neanche nel giro di qualche giorno o settimana. La catena di elettronica, in effetti, è solita avvisare i suoi clienti su nuove flash sale, anche con discreto anticipo. Negare una qualsiasi informazione può solo voler dire che non ci sono programmi in proposito per la primissima parte del 2022 almeno.

Oltre alla tanto agognata disponibilità PS5 Mediaworld come presso qualsiasi altro store fisico e online, va chiarita la questione della prenotazione della console. Resta non consentito nel 2022, esattamente come nel 2021, preservarsi una unità di prodotto prima di una sua vendita ufficiale. Non esiste procedura che assicuri a qualsiasi clienti di ottenere il prodotto. Solo al momento di una flash sale qualsiasi, bisognerà mettersi in fila (virtuale) e sperare di ottenere il prodotto appunto, facendo solo affidamento sulla propria tempestività e prontezza di riflessi. Nel caso la grossa catena comunicherà eventuali nuovi appuntamenti con le vendite, questi non mancheranno di essere riferiti sulle nostre pagine.

Continua a leggere su optimagazine.com