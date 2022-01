Siamo al 5 gennaio 2022 ed è appena giunta la prima novità WhatsApp dell’anno. Gli sviluppatori hanno appena reso disponibile un aggiornamento beta per iPhone del servizio di messaggistica che porta con se un piccolo ma interessante cambiamento, relativo alla visibilità della foto profilo degli utenti al momento dell’invio di un messaggio.

L’aggiornamento nuovo di zecca è quello siglato come 2.22.1.1. Godono dell’ultima novità WhatsApp chi ha un device aggiornato a iOS 15. Si tratta, in concreto, della possibilità di visualizzare la foto profilo di chi ci invia un messaggio direttamente nel centro notifiche, nel momento esatto della ricezione di una comunicazione. Attualmente accade che, contestualmente alla ricezione di una nota, sul display del telefono appare solo il nome del mittente. Solo in un secondo momento, controllando le notifiche appunto, si può visualizzare anche l’immagine associata al contatto.

La novità è stata scovata dall’informatore WABetaInfo ed è visibile nell’immagine di apertura articolo. L’implementazione da parte degli sviluppatori è in fase beta per i soli melafonini, al momento di questa pubblicazione. In tempi non definiti ma di certo nel giro di poco tempo, la stessa novità dovrebbe giungere anche per gli Android, nel relativo programma di sperimentazione presente sul Play Store.

Quello a cui hanno lavorato gli sviluppatori potrebbe tornare utile in diverse occasioni. La nuova feature, sebbene minore, potrebbe venire in aiuto quando non si ha la possibilità di sbloccare il telefono e magari, guardando lo schermo, si cerca di risalire al mittente di un messaggio, semplicemente con una rapida occhiata al display e dunque alla foto profilo in evidenza. Il cambiamento sarà di certo solo il primo di una lunga serie per l’anno appena cominciato. Non dimentichiamo che l’implementazione più interessante potrebbe essere anche quella relativa ai pagamenti via app di messaggistica, in sperimentazione (per ora) in alcune parti del mondo.