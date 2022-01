NCIS e lo spin-off NCIS: Hawai’i non si sono ancora incontrati fino ad ora, sebbene le due serie condividano un universo narrativo comune e siano in onda in coppia nel lunedì sera di CBS negli Stati Uniti: le loro trame non si dono incrociate nella prima parte della stagione televisiva ma lo faranno presto, in un episodio che andrà in onda a marzo.

Il primo crossover tra NCIS e lo spin-off NCIS: Hawai’i vedrà le due serie condividere una trama unica ed alcuni personaggi principali. In particolare, saranno gli agenti dell’NCIS Torres e Knight a viaggiare fino alle Hawai’i per lavorare con il team guidato dall’agente Tennant interpretata da Vanessa Lachey. Lo hanno annunciato dagli stessi attori Katrina Law e Wilmer Valderrama al termine della première invernale della stagione 19 di NCIS, l’episodio 10, che ha riportato al centro della trama l’ex capo Gibbs nonostante la sua assenza.

Per NCIS e lo spin-off NCIS: Hawai’i sarà il primo crossover in assoluto, visto che il nuovo format non ha giovato del tradizionale lancio con un blackdoor pilot, l’episodio inserito all’interno della serie originale che serve a lanciare la nuova (come avvenuto invece con gli altri due titoli del franchise, ambientati rispettivamente a Los Angeles e New Orleans), quindi sarà la prima volta che le due formazioni di agenti dell’NCIS si incontrano sul campo per risolvere un caso.

L’episodio in comune per NCIS e lo spin-off NCIS: Hawai’i andrà in onda a marzo su CBS, mentre in Italia bisognerà attendere marzo 2022, quando Rai2 inizierà a trasmettere la diciannovesima stagione dello storico procedural in prima visione e programmerà anche il debutto assoluto della nuova serie. Sempre su Rai2, la prossima primavera, andrà in onda in prima tv anche NCIS: Los Angeles 13.

Continua a leggere su optimagazine.com