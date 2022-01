Quali sono le più divertenti immagini di buona Befana e quelle per gli auguri Epifania da utilizzare il 6 gennaio su WhatsApp e social vari? L’occasione è duplice nelle prossime ore: quella della festa “pagana” con protagonista la vecchina intenta a consegnare doni in sella alla sua scopa e ancora quella sacra con il ricordo dei tre Re Magi in visita alla capanna di Gesù.

Impossibile non apprezzare l’ironia di tante divertenti immagini di buona Befana che arriveranno copiose in chat nelle prossime ore. Tante delle soluzioni di seguito riportate saranno dedicate a donne più o meno giovani per spronarle a prendere la scopa ed adoperarsi proprio nella consegna dei doni. Alcune delle foto e gif sotto riportate fanno leva sulla bellezza o bruttezza del personaggio, altri sulla necessità di programmare i piani di volo, fare manutenzione al mezzo di trasporto e infine alla necessità di coprirsi bene per la lunga notte. Inviare una delle opzioni di seguito proposte vorrà dire di certo indirizzare il messaggio a qualcuno di non particolarmente permaloso: per l’uso di una delle immagini appunto, basterà procedere alla sua selezione e poi alla relativa condivisione su WhatsApp come altrove.



















Oltre alle simpatiche immagini di buona Befana, per il 6 dicembre, non potevano mancare quelle per gli auguri Epifania. La ricorrenza che chiude del tutto le feste natalizie ricorda il compimento del viaggio dei Tre Magi per omaggiare Gesù nato a Betlemme con oro, incenso e mirra. Ognuna delle soluzioni di seguito proposte fa leva sulla sacralità del momento. Sono dunque rappresentati i tre sovrani in sella ai loro cammelli che raggiungono la capanna con la sacre famiglie e ancora il cielo varcato dalla stella cometa. Anche queste proposte potranno essere semplicemente selezionate per essere condivise.









