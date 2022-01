La nave covid-free per il pubblico di Sanremo 2022? Si va verso la conferma. Ciò che poteva essere solo una lontana ipotesi fino a qualche tempo fa, si avvia verso la certezza. Complice l’incremento dei contagi da covid-19 e la necessità di accogliere il pubblico in teatro, come confermato nelle scorse ore, si fa strada di nuovo l’idea di accogliere tutti a bordo di una nave a largo di Sanremo.

Tutto è ancora in via di definizione. Oggi ne parla Il Secolo XIX in un articolo in cui comunica anche una importante presenza a bordo: Orietta Berti. La nave in questione, infatti, potrebbe essere una versione avanzata rispetto a quella dello scorso anno ed accogliere eventi e progetti speciali.

Tra questi, si parla di 5 serate in cui gli artisti si potrebbero esibire. A condurre gli eventi in questione ci sarebbe proprio Orietta Berti. Precisiamo però che al momento si tratta solo di una ipotesi e che nulla è ancora stato confermato in via ufficiale dalla direzione artistica di Sanremo 2022 né dalla Rai, a partire proprio dall’eventualità della nave covid-free.

Potrebbe però essere questa l’unica alternativa per garantire un’area protetta per il pubblico presente in Teatro per tutte e cinque le serate della kermesse canora. Il pubblico potrebbe quindi alloggiare sulla nave-bolla per poi essere trasferito al Teatro Ariston di Sanremo e da lì riaccompagnato a bordo della nave al termine di ogni serata del Festival.

Intanto, da Cconfesercenti la richiesta di posticipare tutto di un mese, come accadde nel 2021, quando la competizione si teen nel mese di marzo e non in quello di febbraio. Un posticipo di poche settimane per consentire alla regione di contare su numeri ipoteticamente diversi sul fronte dei contagi da Coronavirus. La Rai e la direzione artistica però per ora restano sullo svolgimento del Festival dall’1 al 5 febbraio.