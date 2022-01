La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra è il titolo inusualmente lungo della miniserie Netflix con Kristen Bell, annunciata oltre un anno fa e ora pronta al debutto, fissato per il 28 gennaio.

La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra – titolo internazionale The Woman In The House – è il primo progetto di e con Kristen Bell dopo la fine dell’acclamata The Good Place di NBC, che le è valsa una candidatura ai Golden Globe come Miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2019, e il contestato revival di Veronica Mars per Hulu. Più di recente, ha partecipato come voce narrante al reboot di Gossip Girl. Oltre che protagonista, Bell è anche produttrice esecutiva della nuova serie originale Netflix, ideata da Marti Noxon e prodotta tra gli altri da Gloria Sanchez di Dead To Me.

La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra mescola i generi thriller e dark comedy in una storia fatta di presunti omicidi, misteri, dipendenze e allucinazioni: la trama è incentrata su Anna, una donna reduce da una delusione d’amore che affoga le sue sofferenze in bicchieri di vino colmi fino all’orlo e nel mix tra alcol e farmaci. Quando un giorno, guardando fuori dalla finestra, osserva la sua nuova vicina di casa, si convince di essere testimone di un raccapricciante omicidio. Ma è davvero così o si tratta della sua fervida immaginazione? La protagonista lo scoprirà indagando in prima persona, fino a finire attenzionata dalla polizia.

Questa la sinossi de La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra utilizzata da Netflix per anticipare l’arrivo della serie sulla piattaforma il 28 gennaio, insieme al trailer ufficiale: “Mescolando vino, pillole, ricette al forno e una fervida immaginazione, Anna diventa ossessionata da un vicino di casa attraente e assiste a un omicidio“.

