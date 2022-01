Il countdown è ormai giunto al termine. Il campionato di Serie A riprenderà domani, giovedì 6 gennaio, con la 20esima giornata. L’attesa è tutta rivolta al big match dell’Epifania Juventus-Napoli, in programma all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle ore 20.45. Entrambe le compagini sono staccate dall’Inter (in vetta), ma possiamo considerarle in piena lotta Champions. Sia i bianconeri che gli azzurri si affronteranno in una super-sfida che potrà cambiare scenari e prospettive ai vertici della classifica. Attualmente la Juve occupa la quinta posizione a quota 34 punti, mentre il Napoli è rimasto al terzo posto con 39 punti. A questo punto andiamo a vedere insieme le probabili formazioni.

L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita Juventus-Napoli, che sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. I bianconeri guidati da mister Allegri scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1: in porta Szczesny guiderà la linea difensiva composta da Cuadrado-De Ligt-Rugani-Alex Sandro, in mezzo al campo spazio a Bentancur e Locatelli. In attacco ci sarà il tridente Chiesa-Dybala-Bernardeschi che agiranno alle spalle della punta Morata. Tre sono i ballottaggi: Chiesa-Morata-Cuadrado in vantaggio su McKennie-Kean-De Sciglio. Quanto agli indisponibili per Covid ed infortuni, la Juventus dovrà fare a meno di Chiellini, Bonucci, Arthur, Pinsoglio, L.Pellegrini, Danilo e Ramsey.

Per quanto riguarda il Napoli, la situazione è davvero drammatica sul fronte indisponibili. Tante sono le positività al Covid e tre i giocatori impegnati in Coppa d’Africa: infatti, mister Spalletti (tra l’altro anche lui positivo) ha i giocatori contati e non potrà utilizzare Mario Rui, Lozano, Osimhen, Ounas, Koulibaly, Anguissa, Malcuit e Fabian Ruiz. Dunque, in porta Ospina che guiderà la difesa composta da Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Ghoulam. A centrocampo dal 1’ ci saranno Demme e Lobotka, mentre nel tridente d’attacco spazio a Lorenzo Insigne (ormai prossimo alla firma con il Toronto), Zielinski e Politano che agiranno alle spalle della punta Mertens. L’unico ballottaggio riguarda Ghoulam, in vantaggio su Zanoli.

