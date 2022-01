Jamie Dornan apre il 2022 da protagonista di The Tourist, una nuova miniserie di HBO Max co-prodotta con BBC One e l’australiana Stan, ancora inedita in Italia: il debutto su BBC il 1° gennaio scorso è stato accolto con recensioni positive sia per la serie che per l’interpretazione del protagonista, già volto di The Fall e della serie cinematografica Cinquanta Sfumature.

Eppure per Jamie Dornan è una consolazione amara dopo un 2021 terribile, che lo ha visto affrontare il lutto per la perdita del padre, uno stimato medico morto di Covid-19. L’attore, che aveva già perso la madre di cancro al pancreas nel 1998, ha dovuto dire addio anche al padre Jim, che lavorava come ostetrico e ginecologo, morto a 73 anni nel marzo scorso dopo un’infezione da Coronavirus (gli era stata precedentemente diagnosticata una leucemia linfocitica nel 2005).

Jamie Dornan ne ha parlato al Telegraph, sottolineando il paradosso di un 2021 che si è aperto nel segno del lutto e si è poi concluso con positività perlomeno sul fronte professionale, coi successi del film Belfast e l’ottima accoglienza per The Tourist, in cui recita al fianco di Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Ólafur Darri Ólafsson, Alex Dimitriades e Damon Herriman.

È strano concludere l’anno con tutta questa positività, con così tanti elogi per Belfast e molte belle chiacchiere su The Tourist. Perché per molti aspetti è stato l’anno peggiore della mia vita, e anche il più difficile.

Jamie Dornan ha ricordato il compianto padre come una persona umile e generosa, prima ancora che un apprezzato dottore.

Davvero, potresti cercare in lungo e in largo e sarebbe molto difficile trovare qualcosa di negativo da dire su mio padre. Era un faro di positività (…) La sua gentilezza, la sua disponibilità a parlare con chiunque e con tutti… Era solito dire: ‘Tratta la persona che pulisce il cortile allo stesso modo in cui tratti il ​​giudice.’ Papà aveva tempo per tutti.

Jamie Dornan affronta ora il lutto con una consapevolezza diversa rispetto a quando ha perso sua madre da adolescente, quando “giovane e ingenuo” si è visto costretto a “crescere molto velocemente” a “trovare una forza e una resilienza che non sapevo di avere“.

