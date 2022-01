Nei più grandi successi di Marilyn Manson c’è tutta l’evoluzione di un artista iconico nei locali angusti dello shock-rock: provocatorio, estremo, ma anche tremendamente sincero e a tratti poetico. Brian Hugh Warner, infatti, non è soltanto la bestia nera di Antichrist Superstar né la silhouette di The Dope Show: Manson è soprattutto un disilluso feroce, di quelli capaci di sparare contro l’America tutti i proiettili di Irresponsible Hate Anthem ma anche di straziarti il cuore con The Speed Of Pain. Negli anni è stato crocifisso dalla parte più conservatrice del mondo, elogiato da schiere titaniche di fan che attendevano con ansia la venuta di un nuovo idolo, studiato dai sociologi più attenti.

Sweet Dreams (Are Made Of This) (1995)

A Manson va riconosciuta un’abilità singolare nel far proprie le canzoni di terzi. È il caso di Sweet Dreams (Are Made Of This), super hit degli Eurythmics che il Reverendo travolge con la sua versione disturbata, scandita dall’arpeggio ipnotico di Daisy Berkowitz. Con questo brano la band raggiunge il pianeta del mainstream.

The Beautiful People (1996)

Canzone per eccellenza di Marilyn Manson, in questa danza frenetica si parla di darwinismo, si strizza l’occhio a Nietzsche e si fa a pugni col potere: “Non c’è tempo per discriminare, odia ogni figlio di pu**ana che ti capita davanti”.

Coma White (1999)

Brano di chiusura di Mechanical Animals, Coma White racconta gli effetti delle droghe e li mette sullo stesso piano della tossicità dell’amore.

Disposable Teens (2000)

Frenetica come The Beautiful People, Disposable Teens racconta la disillusione delle nuove generazioni con un riff tagliente e liriche violente. Il ritornello contiene un riferimento a Revolution dei Beatles.

Personal Jesus (2004)

Con questa versione di Personal Jesus dei Depeche Mode, Marilyn Manson si conferma un maestro nelle cover: distorsione, potenza, il tutto senza snaturare l’edizione originale.