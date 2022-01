Il Samsung Galaxy S21 FE è stato presentato poche ore fa e lanciato al prezzo di 769 euro nella configurazione con 128GB di memoria interna. Il colosso di Seul ha già lanciato una promozione che consente, tramite un coupon sconto di 70 euro, di aggiudicarselo al di sotto dei 700 euro. Non dovrete fare altro, per approfittarne, che inserire il codice ‘GALAXYFE70‘ per ottenere lo sconto di 70 euro in cassa sul sito ufficiale del produttore asiatico, portandovi a casa il Samsung Galaxy S21 FE con 6GB di RAM e 128GB di storage interno a 699 euro, e quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria a 769 euro. Fa ancora meglio Unieuro, proponendo un ulteriore sconto del 5% tramite il coupon ‘70GALAXYS21FE‘, che verrà aggiunto in automatico al carrello, portando la cifra a 661,40 euro (parliamo sempre del modello base con 6GB di RAM e 128GB di storage interno).

Il device, lo ricordiamo, è stato presentato solo poche ore fa, quindi non si poteva proprio pretendere di più dal produttore sudcoreano in termini di sconti applicati. Certo, il Samsung Galaxy S21 FE avrebbe dovuto esordire diversi mesi fa (la crisi mondiale dei semiconduttori ne ha condizionato il debutto), e monta il processore Snapdragon 888 di passata generazione, ma si presenta comunque molto bene, potendo competere a mani basse con i vari altri top di gamma sul mercato.

Il telefono è stato anche lanciato con Android 12, cosa che gli assicura una major-release in più rispetto ai Samsung Galaxy S21. Ad un prezzo così difficilmente troverete di meglio, forse è il caso di ragionarci un po’ prima di escluderlo a priori (ma se siete qui è perché in fondo lo state già facendo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com