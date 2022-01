Dobbiamo fare molta attenzione a potenziali problemi League of Legends oggi 5 gennaio. Approfondendo la questione, ho la sensazione che possa trattarsi di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame alcuni mesi fa sul nostro magazine, visto che ad ottobre abbiamo affrontato un effettivo disservizio con questa piattaforma secondo quanto riportato a suo tempo. Quanto registrato stamane, invece, potrebbe essere frutto di un intervento programmato, ma al momento il condizionale è d’obbligo.

Cosa sappiamo sui problemi League of Legends di oggi 5 gennaio

Quali sono le indicazioni venute a galla a proposito dei problemi League of Legends oggi 5 gennaio? Premesso che tutti possano seguire in tempo reale la normale evoluzione della situazione tramite la pagina specifica di Down Detector, leggo che dovrebbe essere in distribuzione la Patch 12.1, tramite la quale gli sviluppatori dovrebbero mettere a disposizione del pubblico piccoli cambiamenti per alcuni campioni e oggetti. Il tutto, per aprire le porte alla tanto attesa Stagione 22.

Solo nel giro di un’oretta capiremo se i problemi League of Legends dipendano effettivamente dall’aggiornamento che dovrebbe mettere piede in Italia questo mercoledì, oppure se dietro al disservizio di questa mattina ci siano anomalie più specifiche da archiviare nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, invitiamo tutti i nostri lettori a commentare l’articolo di oggi per riportare la propria esperienza, in modo da capirci qualcosa di più su quello che sta avvenendo.

Aggiornamento ore 11:17. La situazione pare essere rientrata e, come previsto, i problemi League of Legends sono stati circoscritti ad un preciso aggiornamento che vedrà la luce in giornata. Staremo a vedere se ci saranno altre novità rilevanti per coloro che amano questo titolo nel corso delle prossime ore.