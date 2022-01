Caro Battiato con Pif: va in onda stasera su Rai3 la serata speciale dedicata al Maestro, recentemente scomparso. L’appuntamento è per mercoledì 5 gennaio alle ore 21.20 per un evento speciale sulle frequenze Rai, dedicato a Franco Battiato, scomparso il 18 maggio scorso.

Alla conduzione troveremo Pif che ha scelto per il programma un titolo che ne riassume l’intento. Sarà lui il narratore d’eccezione in un viaggio nei luoghi del Maestro, dall’Etna a Milano passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo in onore di Battiato. E proprio questo spettacolo assume un ruolo di rilievo.

All’evento speciale nella magia della cornice scaligera hanno preso parte tutte le star della musica italiana, riunite sullo stesso palco per una saluto in musica al Maestro.

Amici e colleghi di Battiato sono stati i protagonisti dell’omaggio a Verona. Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, una intensissima Emma ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time non space” con Mahmood, la commozione di Carmen Consoli per “Tutto l’universo obbedisce”. Un abbraccio musicale difficile da dimenticare.

Caro Battiato con Pif su Rai3 stasera è un diario attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti. Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della kermesse, raccoglie emozioni e le ripropone oggi su Rai3 per tracciare un ritratto di uno degli artisti italiani più amati di sempre, la cui musica non morirà mai.