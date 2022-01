Yellowstone 4 si avvia verso il finale di stagione anche in Italia, dopo la messa in onda americana che ha siglato l’ennesimo traguardo negli ascolti per la serie neowestern di Taylor Sheridan: a soli tre anni dal debutto, il format ha conquistato con la sua quarta stagione una media di 10,4 milioni di spettatori totali su Paramount Network, rispetto ai 4,5 milioni in media della prima. Una crescita enorme che si è riverberata anche sullo spin-off di recente debutto, il prequel 1883 dello stesso autore e produttore esecutivo.

Yellowstone 4 è in onda in Italia in esclusiva su Sky Atlantic, in prima visione ogni martedì con due episodi in onda in prima serata: la programmazione sta per volgere al termine con gli ultimi due appuntamenti, previsti il 4 e l’11 gennaio, con gli ultimi 4 episodi della stagione composta da 10 capitoli.

Ecco le trame di Yellowstone 4 per gli episodi 7 e 8 in onda il 4 gennaio dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky), penultimo appuntamento con la serie prima del finale di stagione

Il Governatore Perry mette John in una posizione molto complicata. Intanto Carter cerca di riconquistare la fiducia di Beth, mentre Jamie sta per avere una sorpresa.

Le tensioni con i manifestanti aumentano, ma Beth pensa di avere un piano per risolvere la questione. Nel frattempo Monica e Kayce condividono un momento speciale.

Gli ultimi episodi di Yellowstone 4, il nono e il decimo, andranno in onda in prima tv e diventeranno disponibili on demand su Sky e in streaming su Now da martedì 11 gennaio, a due settimane circa dalla messa in onda negli Stati Uniti su Paramount Network. ll finale di stagione di Yellowstone 4 ha visto la serie perdere un altro personaggio di peso con un omicidio scioccante e ha aperto nuove dinamiche familiari per i Dutton a suon di ricatti e manipolazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com