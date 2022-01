Il Samsung Galaxy S21 FE è stato ufficialmente presentato, dopo mesi di attesa che sembravano quasi destinati a non finire mai. Il telefono include uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm. La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 32MP con campo visivo da 81° ed apertura f/2.2. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 12MP con OIS, tecnologia Dual Pixel, HDR automatico e apertura f/1.8, un grandangolare da 12MP con campo visivo da 123° ed apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 8MP con OIS e apertura f/2.4. A bordo troverete Android 12 con la One UI 4.0, cosa che garantisce al dispositivo la distribuzione di una major-release in più rispetto ai Samsung Galaxy S21 (che a qualcuno potrebbe bastare per convincersi ad acquistarlo nonostante i mesi di ritardo accumulati, visto che il telefono era previsto per lo scorso mese di agosto).

Il Samsung Galaxy S21 FE ha configurazioni da 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Non mancano il supporto al 5G (SA/NSA), 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC, GPS, lettore di impronte digitali, USB-C, barometro, accelerometro e giroscopio. Il telefono presenta una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W via cavo ed a 15W wireless (anche con ricarica inversa). Il Samsung Galaxy S21 FE vanta anche la certificazione IP68 per polvere e liquidi, oltre ad un corpo armonico, dalle linee tonde (il design si presenta molto pulito, come tipico di questa linea).

Il prodotto è disponibile nelle colorazioni verde oliva, lavanda, grafite e bianco, con vendite a partire dall’11 gennaio 2022 al prezzo di 769 euro (potete trovarlo anche su Amazon, oltre che nei principali negozi fisici e store online).

