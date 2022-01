Space Force 2 è in dirittura d’arrivo. La comedy di e con Steve Carell aveva debuttato su Netflix nel maggio 2020, non entusiasmando particolarmente il pubblico. Tuttavia, con l’arrivo del cult The Office nel catalogo, la piattaforma ha deciso di dare una seconda chance al nuovo show dell’attore (che aveva raggiunto la popolarità proprio grazie a The Office), rinnovandolo per una seconda stagione, ma con alcuni cambiamenti dal punto di vista creativo.

Per attrarre un pubblico maggiore, Space Force 2 ha promosso Jimmy O. Yang, che interpreta il Dr. Chan Kaifang, a membro dello staff di sceneggiatori, mentre Norm Hiscock ( Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine ) si è unito a Greg Daniels come co-showrunner.

Space Force vede Steve Carell nei panni del Generale Mark R. Naird, incaricato di guidare una nuova forza militare che dovrà operare nello spazio, ribattezzata per l’appunto Space Force. Nonostante lo scetticismo iniziale, Mark accetta il lavoro e coinvolge tutta la sua famiglia a trasferirsi in una remota base in Colorado; lì, Naird dovrà collaborare insieme a un gruppo variegato di scienziati, un team del tutto singolare, in una missione importante: riportare gli Stati Uniti nello spazio.

La seconda stagione sarà composta da sette episodi da 30 minuti. Oltre a Carell e Yang, nel cast ritornano: John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers e Don Lake.

Space Force 2 debutterà su Netflix il 18 febbraio.

Nel catalogo americano di Netflix, The Office si è classificata tra gli show più seguiti, un motivo che ha spinto la compagnia a dare una seconda possibilità a Space Force. Inoltre, Carell si era detto pronto a tornare in una nuova stagione e ha fatto pressioni affinché la serie venisse rinnovata, nonostante il parere non proprio favorevole della critica – su RottenTomatoes.com ha una valutazione del 38%.

