Pochi soldi, ma tanta fantasia: Mauro Icardi pronta ad accettare l’offerta della Juventus. E’ la clamorosa notizia delle ultime ore che infiamma l’ambiente bianconero e gli specialisti del gossip. La Juventus è impegnata nella rincorsa alla zona Champions ed Icardi avrebbe il compito di aumentare il finora lacunoso rendimento offensivo della Vecchia Signora. La sua esperienza internazionale potrebbe poi diventare utilissima quando riprenderà l’edizione attuale della Champions.

Icardi piace molto ad Allegri che avrebbe voluto vestirlo di bianconero già all’indomani della rovinosa sconfitta nella finale di Champions a Cardiff (leggi di più) .

In quel momento storico l’idea dell’allenatore non trovò ascolto in società. Nei mesi successivi il rapporto con l’Inter si logorò ed anche l’interesse del Napoli di De Laurentiis si affievolì. Icardi si trasferì armi, bagagli, moglie e famiglia sulle sponde della Senna. A Parigi, Icardi ha incassato tanti soldi ma ha trovato poco spazio in campo e poca gloria sportiva mentre Wanda Nara ha continuato a tener desta l’attenzione dei suoi estimatori con selfie super sexy tra le bellezze della Ville Lumiere.

Certi amori però, come ricorda la meravigliosa canzone, non finiscono. Fanno giri immensi e poi ritornano. Dunque potrebbe accadere oggi quel che non accadde all’epoca: Mauro Icardi alla Juventus. Le caratteristiche del giocatore piacciono molto ad Allegri. Icardi è un finalizzatore spietato. Perfetto per la manovra utilitaristica dei bianconeri. Le condizioni economiche ci sono ed anche la comune volontà. Ed anche Wanda Nara sembra benedire l’intesa. Tornerebbe in Italia e per le si riaccenderebbero le luci della ribalta trash e gossippara della quale è stata regina indiscussa nel suo periodo milanese.

Moglie, manager, diva hot…. Una, nessuna, centomila. La sovraesposizione di Wanda Nara di certo non ha aiutato alcuni passaggi di carriera di Icardi costretto talvolta a rimediare nello spogliatoio interista ad esternazioni in libertà della moglie. Una confusione di ruoli e situazioni che è l’ultima remora da superare al vertice della Juventus per dare il via libera alla clamorosa operazione di gennaio.

La coppia Icardi-Wanda Nara era data sul punto di rottura fino a qualche settimana orsono, poi la riconciliazione e la romantica luna di miele esotica. Ci sarà adesso il matrimonio Icardi-Juventus? Aspettiamo i confetti e le reti.

