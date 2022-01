La seconda puntata di Sissi su Canale 5 entra nel vivo del matrimonio tra l’Imperatrice e il suo amato Franz: andrà tutto come previsto? Al debutto sulla rete Mediaset, la serie evento ha conquistato telespettatori 3.383.000 pari al share 16,7%. Stasera 4 gennaio andranno in onda due episodi, in particolare il terzo e il quarto della serie tv.

Anche in Germania, dove Sissi è stata lanciata il 12 dicembre su RTL+, ha registrato ascolti record: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva.

Dietro la popolarità, sui social Sissi è stata ampiamente chiacchierata per tutta la serata, e su Twitter è entrata nei top trend, scatenando anche reazioni di critica per alcune scene eccessivamente spinte.

L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider. In questa rivisitazione in chiave moderna e audace, Sissi è una ribelle ante litteram che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni.

Si comincia con l’episodio 1×03, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo il matrimonio, per Sissi cominciano le prime difficoltà: non solo Franz si allontana fisicamente da lei, ma l’impatto col rigido cerimoniale asburgico si rivela disastroso.

A seguire, l’episodio 1×04:

Sissi, felice per aver finalmente consumato il matrimonio, decide di seguire i consigli di Fanny per ottenere l’agognata gravidanza e cerca anche di adattarsi alla vita di corte.

Nel cast di Sissi, Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria; Jannik Schümann è l’Imperatore Franz Joseph I d’Austria; David Korbmann è il Conte Karl Ludwig von Grünne; Désirée Nosbusch èl’Arciduchessa Sophie Friederike von Bayern; Tanja Schleiff è la Contessa Sophie Esterházy-Liechtenstein; Julia Stemberger è la Duchessa Ludovika in Baviera; Pauline Rénevier è la Duchessa Helene “Néné” in Baviera; Marcus Grüsser è il Duca Max Joseph in Baviera; Giovanni Funiati è il Conte Andrássy; ePaula Kober nel ruolo di Fanny.

L’appuntamento con Sissi su Canale5 è alle 21:40.

