In questo martedì 4 gennaio si registrano problemi conto BancoPosta Impresa Online. I professionisti che si affidano alla soluzione Poste Italiane per la loro attività, piccola o grande che sia, stanno avendo diverse difficoltà nell’accedere al loro profilo di home banking, con effetti anche molto seri per le loro attività. Come comportarsi per ricevere adeguata assistenza per evitare blocchi nella propria attività?

Va delineata prima di tutto la vera natura dei problemi conto BancoPosta Impresa Online. I professionisti che si collegano al loro profilo di home banking da computer o dispositivo mobile lamentano la visualizzazione di un errore, subito dopo il login. A nulla valgono più tentativi di accesso e naturalmente l’inserimento di username e password corrette. Non c’è nulla da fare, le informazioni sui conti business sono inibite e così tutte le operazioni specifiche del servizio, come il controllo del conto ma anche l’invio di denaro e più in generale, l’esecuzione di pagamenti di ogni tipo.

Poste Italiane non ha chiarito ancora quali possano essere i motivi scatenanti dei problemi contro BancoPosta Impresa Online odierni. Per tutta la clientela business alle prese con le difficoltà odierne, il consiglio utile è quello di contattare i numeri di supporto dedicati proprio ai professionisti, in gran parte possessori di partita IVA. I recapiti per ottenere supporto dedicato rispondono ai numeri versi 800.00.33.22 e 800.160.000 e sono attivi dalle 8 alle 30, dal lunedì al sabato.

Aggiornamento 11:00 – Le anomalie continuano a riscontrarsi anche a metà della mattinata odierna. Per fortuna i problemi conto BancoPosta Impresa Online restano confinati alla sola clientela business. I clienti privati, in effetti, non lamentano per nulla errori di accesso al momento del login nella loro area di home banking. Ancora non sono chiare le reali motivazioni dietro il disservizio di queste ore ed è difficile ipotizzare un ritorno alla normalità repentino.

