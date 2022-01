Continua ad essere in alto mare il rientro a scuola a gennaio 2022, almeno per quanto riguarda specifiche regioni dove i governatori pare non abbiano accolto di buon grado le indicazioni giunte dal governo nella giornata di lunedì. Di recente, anche sul nostro magazine, abbiamo iniziato ad affrontare l’argomento, ponendo l’accento soprattutto sull’approccio interventista di De Luca in Campania. Anche stamane, il Presidente della Regione ha lasciato intendere che in caso di peggioramento dei numeri, andrà avanti da solo con misure specifiche.

Dove è a rischio il rientro a scuola a gennaio 2022 in Italia

Dunque, proprio la Campania sembra essere allo stato attuale la regione maggiormente a rischio per quanto riguarda il rientro a scuola il prossimo 10 gennaio. Lo stesso De Luca ha fatto capire che lo stop potrebbe durare 20 o 30 giorni ieri, con una ripresa in presenza soltanto a febbraio. Decisive le valutazioni che verranno fatte fino a venerdì sui numeri dei contagi, nonostante gli ospedali pare stiano reggendo abbastanza bene nella regione allo stato attuale. Soprattutto le terapie intensive.

Un’altra regione dove potrebbe esserci uno slittamento per il rientro a scuola è il Veneto. Le recenti dichiarazioni di Zaia, esattamente come avvenuto con De Luca, ci dicono che anche qui, in caso di ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, si potrebbe andare incontro a decisioni diametralmente opposte rispetto a quelle annunciate dal governo. Infine, attenzione alla Toscana, con Giani propenso a posticipare il rientro a scuola a determinate condizioni.

Approccio diverso, invece, in Emilia Romagna, con Bonaccini pronto a seguire le direttive del governo. Quanto riportato oggi, dunque, non fa altro che evidenziare una situazione assai caotica, per la quale ciascuna regione rischia di prendere decisioni differenti in vista del rientro a scuola previsto tra pochi giorni. Staremo a vedere.