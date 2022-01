Ci sono un po’ di segnalazioni in giro per il web, secondo cui lo SPID Sielte non funziona a tutti. Un bel problema per tutti coloro che hanno deciso di seguire questa strada per dar vita alla propria identità digitale. Un disservizio che si trascina da alcune ore a questa parte e che, almeno sulla carta, coinvolge coloro che sono soliti utilizzare il proprio ID per operazioni come quella che abbiamo preso in esame stamane con un altro articolo. Dunque, bisogna fare molta attenzione, in attesa di eventuali riscontri dal brand.

Conferme su SPID Sielte che non funziona: anomalie con il proprio ID

Secondo le testimonianze che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, ci sono lamentele in merito a malfunzionamenti venuti a galla al momento del login. Non si sa di più sullo SPID Sielte che non funziona, anche perché, come accennato, allo stati attuale non abbiamo feedback ufficiali che tornerebbero utili per mettere meglio a fuoco l’intera vicenda. Come sempre accade in questi casi, la speranza è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Sarà importante monitorare l’evoluzione di questa storia nelle prossime ore, in attesa che arrivino ulteriori riscontri anche dagli utenti. Va detto che se da un lato lo SPID Sielte non funziona per tutti, al momento il disservizio appare abbastanza circoscritto. Dunque, non siamo al cospetto di un down su larga scala. Solo nel pomeriggio la situazione sarà più chiara e ci consentirà di essere maggiormente sul pezzo, in modo da fornirvi eventuali feedback extra. Necessari, del resto, per comprendere l’origine di questo malfunzionamento.

Dunque, qualora dovessero esserci aggiornamenti importanti sullo SPID Sielte che non funziona, sicuramente torneremo sul tema. A voi come va l’ID? Fateci sapere con un commento a fine articolo.