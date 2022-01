Nessun provvedimento ai danni di Gianni Morandi a Sanremo 2022. Il cantante resta in gara tra i 25 Campioni, nonostante il piccolo spoiler sui social. La Rai si pronuncia e comunica che Gianni Morandi non verrà escluso dalla competizione di febbraio.

Si è trattato infatti di una diffusione involontaria del brano Apri Tutte Le Porte che non avrà conseguenze per l’artista. Il suo posto in gara, che sembrava essere a rischio dopo la divulgazione di alcuni secondi del pezzo, è confermato.

La direzione artistica di Sanremo 2022, in accordo con Rai1, ritiene di non dover escludere Morandi dalla gara. “Si è trattato di un puro inconveniente tecnico”, si legge nella nota stampa. La colpa è del tutore he il cantante è costretto a portare alla mano.

L’inconveniente sarebbe infatti da ricongiungere alla “necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa“. Tutore che non gli consentirebbe di gestire pienamente i suoi movimenti.

Morandi stava guardando il video privatamente quando per errore ha avviato la condivisione sui social.

La nota della Rai: