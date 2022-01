Keanu Reeves è in trattative per un ruolo da protagonista nell’adattamento televisivo de Il Diavolo e la Città Bianca, romanzo best-seller di Erik Larson del 2003. La serie tv si preannuncia ad alto budget, dato che tra i produttori figurano i nomi di Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Per l’attore si tratta del ritorno sul piccolo schermo dopo la serie svedese di breve durata Swedish Dicks, realizzata tra il 2016 e il 2017.

Il libro racconta la storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall’Esposizione Universale di Chicago del 1893. Daniel H. Burnham è un brillante architetto sul tetto del mondo che ha appena festeggiato il suo ultimo successo. Henry H. Holmes è un medico affascinante e astuto che ha modellato il suo “castello dell’omicidio” farmaceutico in una fiera – un palazzo costruito per sedurre, torturare e mutilare le giovani donne. La storia porta lo spettatore in un tour di omicidi, romanticismo e mistero nell’età dell’oro.

Il progetto televisivo è stato in via di sviluppo da oltre dieci anni. DiCaprio si aggiudicò i diritti cinematografici del libro nel 2010 per poter trarne un film diretto da Scorsese. Nel 2019, il progetto è passato a Hulu, che ha annunciato l’adattamento televisivo con la produzione esecutiva di DiCaprio e Scorsese insieme a Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davisson e Stacey Sher. Todd Field dirigerà i primi due episodi della serie, al momento, limitata. Paramount TV Studios è il produttore insieme a ABC Signature e Appian Way.

Keanu Reeves è reduce dal successo di Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga cinematografica Matrix, iniziata nel 1999. L’attore ha annunciato di aver donato il 70% del suo stipendio alla ricerca contro la leucemia. Reeves tornerà al cinema nel 2023, quando uscirà John Wick: Chapter 4.

